Mainz-Stürmer Burkardt vor Wechsel nach Frankfurt

Eintracht Frankfurt steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des DFB-Nationalspielers Jonathan Burkardt. Wie die Bild-Zeitung am Montag berichtete, sollen sich die Hessen mit dem Stürmer des Ligakonkurrenten FSV Mainz 05 in allen wesentlichen Vertragsinhalten geeinigt haben. Der 24-Jährige soll demnach bereits eine mündliche Zusage für einen Wechsel an den Main gegeben haben.

Burkardt soll bei der Eintracht einen langfristigen Vertrag erhalten – voraussichtlich bis 2030. Die Ablösemodalitäten zwischen den Klubs seien hingegen noch nicht final geklärt. Laut dem Bericht existiert zwischen Mainz und Burkardt eine grundsätzliche Wechselvereinbarung im Bereich von 20 Millionen Euro.

Burkardt hatte seinen Wechselwunsch nach Frankfurt dem Vernehmen nach bereits Ende Mai hinterlegt. Champions League-Teilnehmer Frankfurt hatte den gebürtigen Darmstädter, der als Kind Fan des Klubs war, schon seit Monaten als Wunschlösung für die potenzielle Nachfolge von Hugo Ekitiké ins Visier genommen. Der Franzose darf den Klub im Sommer für eine festgeschriebene Ablösesumme von 100 Millionen Euro verlassen.

