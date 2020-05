Major League Soccer streicht All-Star-Game

via

Die Major League Soccer (MLS) wird in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie kein All-Star-Game durchführen. Das Freundschaftsspiel, in dem sich die besten Spieler der MLS mit einem Team aus den besten Athleten der mexikanischen Liga gemessen hätten, soll 2021 in gleichem Format über die Bühne gehen.

Die Entscheidung sei gefällt worden, um für die seit dem 12. März ausgesetzte Meisterschaft möglichst viele Termine freizuschaufeln, schrieb die MLS in einem Statement. In den vergangenen 15 Jahren hatten sich die Vertreter der nordamerikanischen Profiliga anlässlich des All-Star-Games jeweils mit einem europäischen Topteam duelliert.

