Malaysia schließt F1-Rückkehr vorerst aus

Die Formel 1 wird in absehbarer Zeit nicht nach Malaysia zurückkehren.

Sportministerin Hannah Yeoh schloss am Donnerstag eine erneute Austragung eines Rennens der Motorsport-Königsklasse aus – unter Verweis auf die hohen Kosten und den bereits stark gefüllten Rennkalender. Malaysia hatte 1999 erstmals ein Rennen der Formel 1 ausgerichtet, zuletzt fand 2017 ein Grand Prix auf dem Sepang International Circuit statt.

Laut Yeoh müsste die malaysische Regierung für die erneute Ausrichtung der Formel 1 jährlich etwa 300 Millionen Ringgit (71,09 Millionen US-Dollar) zahlen. Dazu kommen die Kosten, um die Strecke auf dem internationalen Standard zu halten. Yeoh sagte, Malaysia schließe die Tür aber nicht vollständig, sollten Unternehmen bereit sein, die Kosten zu übernehmen. Sepang ist weiterhin Austragungsort der MotoGP.

Grand Prix in Thailand?

In der Region ist Singapur mit einem Nachtrennen der Formel 1 vertreten, dazu bekundet Thailand ebenfalls Interesse an der Ausrichtung eines Grand Prix. Das thailändische Kabinett genehmigte im Juni ein Angebot über 1,2 Milliarden Dollar, um die Formel 1 ab 2028 auf die Straßen Bangkoks zu holen.

(SID) / Bild: Imago