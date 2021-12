Malmö FF zum 22. Mal schwedischer Meister

via

via Sky Sport Austria

Malmö FF ist zum 22. Mal schwedischer Fußball-Meister.

Der Rekordmeister verteidigte in der letzten Runde am Samstag durch ein 0:0 im Heimspiel gegen Halmstads BK die Tabellenführung mit Erfolg. AIK Stockholm nutzte auch ein 4:2 gegen Sirius IK nichts mehr, um noch am Titelverteidiger vorbeizuziehen. Malmö gewann die Meisterschaft mit 59 Zählern dank der besseren Tordifferenz vor den punktgleichen Stockholmern. Dritter wurde Djurgardens Stockholm mit zwei Punkten Rückstand.

Beitragsbild: Imago.