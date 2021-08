Malmö zittert sich gegen Ludogorez in CL-Gruppenphase

via

via Sky Sport Austria

Der schwedische Meister Malmö FF fixierte am Dienstagabend trotz einer 1:2-Niederlage bei Ludogorez Rasgrad dennoch den Einzug in die UEFA Champions League. Die Gäste schafften mit einem 3:2-Gesamtscore zum insgesamt dritten Mal den Sprung in die Gruppenphase.

Tore im VIDEO:

Ludogorez geht durch Nedjalkow in Führung (10.)



1:1-Ausgleich! Birmancevic mit einem sehenswerten Freistoß (42.)





Sotiriou per Elfmeter zum 2:1 (60.)



(APA)

„Alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga, alle UEFA Bewerbe sowie die Premier League live nur auf Sky – jetzt Sky sichern und den besten Live-Sport für nur €25 pro Monat genießen.“

Artikelbild: Imago