Malta-Cup: WSG Tirol verliert Finale gegen Sandhausen

Wie schon in den Gruppenspielen zuvor gegen Slovan Liberec und AS Trencin musste der aktuell Fünftplatzierte der Admiral Bundesliga auch im Finale des Tipsport-Malta-Cups gegen den SV Sandhausen einem Rückstand hinterlaufen. Der Deutsch-Kongolese Christian Kinsombi erzielte bereits in Minute 4 das erste Tor für das Schlusslicht der Zweiten Deutschen Liga.

Die Antwort der WSG Tirol folgte auf den Fuß. Senkrechtstarter Lukas Sulzbacher (6.) trug sich zum ersten Mal in die Turniertorjägerliste auf Malta ein. Ein Traumtor aus 25 Metern Entfernung.

Nur drei Minuten danach traf auch der schwedische U21-Teamstürmer Tim Prica (9.) zum ersten Mal im Rahmen des Tipsport Malta Cups – allerdings in den eigenen Kasten. Der 20-Jährige lenkte eine scharfe Hereingabe unglücklich ins eigene Tor.

Als Alexander Esswein dann abermals nur vier Minuten später sogar noch für die Deutschen nachlegte, spielte nur mehr die WSG. Mehr als der Anschlusstreffer durch Thomas Sabitzer (53.) war trotz zweier Topchancen von Nik Prelec und Stefan Skrbo, die eigentlich der Ausgleich hätten sein müssen, an diesem Nachmittag in Maltas Nationalstadion Ta‘ Qali aber nicht drin. Nach 94 Spielminuten durfte sich Sandhausen trotz drückender WSG-Überlegenheit erstmals als Sieger des Tipsport-Malta-Cups feiern lassen.

(WSG Tirol)