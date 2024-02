„Man kann sagen, dass der Start gelungen ist“ – die Stimmen zu Sturm Graz vs. Austria Wien

Der SK Sturm Graz feierte im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen den FK Austria Wien einen 2:0-Heimerfolg. Die Tore für die Grazer erzielten Tomi Horvat (9.) und Neuzugang Mika Biereth (45.+8.).

Die Stimmen zum Spiel:

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): „Erste Halbzeit waren wir das effizientere Team, da war die Austria unglaublich präsent. Sie sind mit ihren Positionierungen vor unserer letzten Linie herumgeschwommen und hatten deshalb eine gute Dominanz im Mittelfeld. Wir hatten lange zu fighten, um im Mittelfeld richtig Zugriff zu kriegen. Der allerwichtigste Schlüssel war wahrscheinlich das 2:0 von Mika (Biereth). Somit sind wir in einer Halbzeit, wo wir sicher nicht das bessere Team waren, mit einer komfortablen Führung in die Pause gegangen. Nach der Pause haben wir dann schon dominiert, da müssen wir auch das 3:0 machen.“

Michael Wimmer (Austria-Trainer): „Ich habe eine erste Halbzeit gesehen, wo wir sogar leichte Vorteile hatten. Das erste Tor fällt aus dem Nichts. Wir haben die Möglichkeit, auszugleichen und kriegen mit dem Pausenpfiff das 2:0. In Graz das dann aufzuholen, ist schwierig, auch die Balance zu finden, wann du aufmachst, um nicht das 0:3 oder 0:4 zu kriegen. Gesamt gesehen war es ein verdienter Sieg von Sturm. Was wir auf alle Fälle mitnehmen, ist, dass wir 90 Minuten gehen können.“

Alexander Prass (Sturm-Mittelfeldspieler): „Man kann sagen, dass der Start gelungen ist. Wir haben die ganze Vorbereitung auf diesen Schlager, ein K.o.-Spiel, hingearbeitet, denn wir wollen unseren Titel verteidigen. Die Austria ist sehr gut ins Spiel gestartet, giftig auf die zweiten Bälle. Sie haben uns das Leben wirklich schwer gemacht. Sie waren in der ersten Hälfte irgendwo ein Stück besser. Wir schießen zu einem super Zeitpunkt das erste Tor und zu einem noch besseren das zweite. Wir waren heute eiskalt vor dem Tor, so gewinnst du Spiele spielst. Eine reife Leistung, aber es fehlt in Stücken sicher noch einiges.“

(APA)

Beitragsbild: GEPA