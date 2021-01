‘Man of the Match’ Siebenhandl: “Ist heute ganz gut g’rennt”

SK Sturm Graz-Keeper Jörg Siebenhandl war im Nachtragsspiel der 7. Runde beim WAC definitiv der ‘Man of the Match’. Die Grazer waren eine Stunde lang in Unterzahl – der 30-Jährige Schlussmann sicherte am Ende den Punkt mit einem gehaltenen Elfmeter und herausragenden Paraden.

Im Sky-Interview nach der Partie sprach Siebenhandl über u.a. über seine Leistung und die Erwartungen an den SK Sturm für die restliche Saison.

Jörg Siebenhandl:

…nach dem Spiel: „Ich glaube, dass das Ergebnis absolut in Ordnung geht. Mit einem Mann weniger können wir froh sein, dass wir es so rübergebracht haben. Wir brauchen uns nicht darüber ärgern, dass wir nur einen Punkt gemacht haben.“

…über den gehaltenen Elfmeter: „Man muss in den Kopf des Spielers reinkommen. Dieses Mal ist es mir geglückt.“

…angesprochen auf die Chancen im Nationalteam: „Natürlich will ich dabei sein. Aber das sind Themen, die interessieren mit unter dem Spiel wenig. Da geht es darum, dass die Mannschaft Punkte einfährt. Den Rest wird man eh sehen. Wenn ich gute Leistungen bringe, dann mache ich mir zumindest die Tür ein wenig auf und wenn ich durchgehen darf, dann ist es umso schöner.“

HIGHLIGHTS im VIDEO: