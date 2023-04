Manchester City gegen FC Arsenal HEUTE LIVE – alle Infos zur Übertragung

ManCity empfängt HEUTE den FC Arsenal im Etihad Stadium. Hier gibt es alle Infos.

Manchester City bleibt weiterhin stärkster Konkurrent von Arsenal London im Rennen um die Meisterschaft der Premier League. Am 33. Spieltag kommt es jetzt zum direkten Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams im „Match of the Week“ (mit dem Sky X-Traumpass das Spiel live streamen).

Die Gunners kamen am letzten Spieltag nicht über ein 3:3 gegen den Tabellenletzten FC Southampton hinaus und wollen nun im Topspiel wieder Boden gut machen. Man City hingegen konnte zuletzt mit dem 3:0 gegen Sheffield United den Einzug in das Finale des FA-Cups feiern und will nun mit einem Sieg gegen Arsenal in der Premier League auf zwei Punkte an die „Gunners“ heranrücken.

Aktuell hat Arsenal noch fünf Punkte mehr auf dem Konto, City allerdings zwei Saisonspiele weniger. Die bisherige Leichtigkeit, mit der Arsenal durch die Saison gegangen war, scheint abhandengekommen. Durch einen Sieg hätten es die Londoner jedoch wieder selbst in der Hand – spannender könnte das anstehende Fußballfest auf der Insel kaum sein.

Premier League HEUTE LIVE: Wann und wo spielt Manchester City gegen Arsenal?

Wann? Anpfiff der Partie ist am heutigen Mittwoch, den 26. April um 21:00 Uhr

Anpfiff der Partie ist am heutigen Wo? Heimspiel für Manchester City: Austragungsort ist das Etihad Stadium in Manchester

Wer überträgt Manchester City gegen Arsenal London live im TV?

Wie gewohnt wird die Premier League auf Sky übertragen. Die Übertragung startet ab 20:00 Uhr mit einem XXL-Vorlauf auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD. Begleitet wird der Vorlauf von Sky Experte Raphael Honigstein sowie ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und Florian Schmidt-Sommerfeld. Zusätzlich gibt es mit „Data Zone“ und „Scouting Feed“ zwei zusätzliche Feeds auf Sky Sport 2 und Sky Sport 3.

Für alle Fußballfans, die die Spiele nicht live verfolgen können oder wollen, gibt es alle Highlights der Premier League on demand auf www.skysportaustria.at. Hier geht es zu den Highlightclips.

Mittwoch:

20:00 Uhr : „Match of the week“: Manchester City – FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event, Sky Sport 1 und Sky Sport UHD sowie „Data Zone“ und „Scouting Feed“ auf Sky Sport 2 und 3

20:30 Uhr: Nottingham Forest Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 6

20:35 Uhr: West Ham United FC Liverpool live auf Sky Sport 4

20:35 Uhr: FC Chelsea – FC Brentford live auf Sky Sport 5

Beitragsbild: Imago