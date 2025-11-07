Manchester City im Topspiel gegen Liverpool – der 11. Spieltag der Premier League live auf Sky

Manchester City gegen den FC Liverpool im „Match of the Week” am Sonntag ab 17:00 Uhr live – auch in UHD

Zuvor am Sonntag Oliver Glasner mit Crystal Palace gegen Brighton & Hove Albion – ab 14:50 Uhr live

Am Samstag trifft Tottenham Hotspur mit Kevin Danso auf Manchester United – ab 13:20 Uhr live

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Mit Sky Stream bist du live dabei!

Am kommenden Sonntag empfängt Manchester City im „Match of the Week“ den Tabellennachbarn Liverpool. Während die Cityzens nach ihrem Sieg über Bournemouth auf dem zweiten Platz rangieren, konnte Liverpool mit dem Triumph gegen Aston Villa seine Niederlagenserie in der Liga beenden und liegt nun direkt dahinter auf Platz drei. Gelingt es Liverpool, sich im Topspiel durchzusetzen und auf den zweiten Tabellenplatz vorzurücken? Das Spiel gibt es live ab 17:00 Uhr zu sehen – auch in UHD.

Bereits am frühen Sonntagnachmittag trifft Oliver Glasner mit Crystal Palace in einem weiteren Duell der Tabellennachbarn auf Brighton & Hove Albion. Beide Teams konnten ihr letztes Ligaspiel gewinnen und wollen auch dieses Mal als Sieger vom Platz gehen. Welcher Mannschaft das gelingt, ist ab 14:50 Uhr live zu sehen.

Bereits am Samstag empfängt Tottenham Hotspur mit Kevin Danso Manchester United in London. Nachdem die Spurs am vergangenen Spieltag gegen Chelsea eine Niederlage hinnehmen mussten, sind die Red Devils nach dem Unentschieden gegen Nottingham Forest seit vier Partien ungeschlagen. Können sie ihre Serie ausbauen, oder gelingt Tottenham der Triumph? Fans sehen die Partie ab 13:20 Uhr live.

GOAL RUSH – Alle Tore und alle Highlights live bei Sky

Ab dieser Saison können Sky Zuschauer:innen die Premier League noch intensiver erleben: Für alle, die mehr als ein Einzelspiel sehen wollen, ist die neue Funktion „GOAL RUSH” die zentrale Anlaufstelle, um keine Tore und Highlights mehr zu verpassen. Sky Sport Premier League begleitet die parallel stattfindenden Nachmittags-Partien mit „GOAL RUSH”. Das Topspiel des Nachmittags – an diesem Samstag bestreiten es der FC Brentford und Newcastle United – steht dabei im Mittelpunkt der Übertragung, während über Splitscreen-Einblendungen alle Highlights der anderen Begegnungen wie Tore, Elfmeter und Großchancen mit deutschem Kommentar in Echtzeit gezeigt werden. Als zusätzliche Ton-Option wird der englische Originalkommentar (Doppelkommentar) angeboten.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 11. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Samstag:

13:20 Uhr: Tottenham Hotspur – Manchester United live auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Everton – FC Fulham live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: West Ham United – FC Burnley live auf Sky Sport 9

18:20 Uhr: AFC Sunderland – FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: FC Chelsea – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: „GOAL RUSH – Premier League Konferenz” mit dem Topspiel des Nachmittags FC Brentford – Newcastle United live auf Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: Crystal Palace – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 6

14:50 Uhr: Nottingham Forest – Leeds United live auf Sky Sport 7

14:50 Uhr: Aston Villa – AFC Bournemouth live auf Sky Sport 8

17:00 Uhr: „Match of the Week” Manchester City – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 5, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Foto: IMAGO