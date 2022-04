Manchester City nach Sieg gegen Brighton wieder Tabellenführer

Manchester City schlägt Brighton and Hove Albion nach einer torreichen zweiten Hälfte mit 3:0 und übernimmt 24 Stunden nach dem Liverpool-Sieg wieder die Tabellenführung.

Nach einer dominanten, aber torlosen ersten Hälfte können die „Citizens“ durch Riyad Mahrez in der 53. Minute mit 1:0 in Führung gehen. In der 65. Minute kann Youngster Phil Foden das 2:0 erzielen, ehe Bernardo Silva in der 82. Minute alles klar macht.

Damit behält City mit einem Punkt Vorsprung die Tabellenführung gegenüber Liverpool, Brighton bleibt auf dem zehnten Platz der Premier League.

Bild: Imago