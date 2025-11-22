Manchester City patzt gegen Newcastle

Manchester City ist im Titelrennen der englischen Premier League von Newcastle United ausgebremst worden.

Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola verlor einen wilden Schlagabtausch im St. James‘ Park mit 1:2 (0:0) und verpatzte damit die Generalprobe für das Champions-League-Duell mit dem deutschen Vizemeister Bayer Leverkusen am Dienstag (ab 20 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!).

DFB-Star Nick Woltemade ließ gleich drei gute Chancen liegen, ehe Harvey Barnes den Bann in dem offenen Duell mit hochkarätigen Abschlüssen auf beiden Seiten brach (63.). City reagierte und kam schnell zum Ausgleich durch Ruben Dias (68.), doch Barnes traf per Abstauber ein weiteres Mal (70.). Der Treffer zum 2:1 hatte aufgrund einer möglichen Abseitsposition aber eine minutenlange VAR-Überprüfung zur Folge.

Durch die vierte Saisonniederlage verpasste es ManCity, den Druck auf den Tabellenführer FC Arsenal zu erhöhen. Die Gunners können den Vorsprung auf City am Sonntag (17.30 Uhr/live auf Sky – streame mit Sky X!) mit einem Sieg im Nordlondon-Derby gegen Tottenham Hotspur auf sieben Punkte ausbauen. Guardiolas Team rutschte auch aufgrund des Erfolgs des FC Chelsea beim FC Burnley (2:0) auf den dritten Platz ab.

Newcastle beendete den kurzen Negativlauf nach zwei Ligapleiten in Folge und setzte sich etwas von den Abstiegsrängen ab.

(SID/red.) / Artikelbild: Imago