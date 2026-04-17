ManCity vor Schlager gegen Arsenal in Lauerstellung: „Haben eine Chance“

Vorentscheidung oder Drama: Englands Fußball-Premier-League steht der Kracher der Saison unmittelbar bevor. Vor dem Heimspiel am Sonntag (ab 17:00 Uhr live auf Sky Sport – mit Sky X streamen!) empfängt Verfolger Manchester City den schwächelnden Tabellenführer Arsenal. City wartet mit der besseren Formkurve und hat Blut geleckt, der Rückstand bei einem Spiel weniger beträgt nur noch sechs Punkte. „Das ist nicht wenig, aber wir haben eine Chance, es zu schaffen“, sagte City-Coach Pep Guardiola.

Arsenal scheint angesichts der großen Chance auf das erste Championat seit 22 Jahren dem Druck nicht standhalten zu können. Die jüngste Heimniederlage gegen Bournemouth, davor das Aus im FA-Cup gegen Southampton sowie die 0:2-Schlappe gegen City im Ligacup-Finale legen diesen Schluss zumindest nahe. Für die Gunners steht viel am Spiel, zum vierten Mal en suite droht der „Vize“-Titel. Gelingt andererseits der Befreiungsschlag bzw. der erste Sieg bei City seit elf Jahren, wäre die Sache fünf Runden vor Schluss wohl gegessen. „Wenn sie uns schlagen, ist es vorbei, bei einem Remis auch“, meinte Guardiola.

Erinnerungen an die Saison 2022/23 werden wach. Ende April 2023 fertigte City Arsenal vor Heimpublikum mit 4:1 ab, verkürzte den Rückstand mit zwei Spielen in der Hinterhand auf fünf Punkte und marschierte von dort aus noch zum Titel. Guardiola hofft – seinen siebenten Meistertitel auf der Insel vor Augen – auf kühlen Kopf bei seinen Spielern. „Ich habe ihnen gesagt, dass es nur ein Fußballspiel ist. Wenn du dich von deinen Emotionen mitreißen lässt, verlierst du den Fokus.“

Arsenal-Coach denkt nicht an Remis

Arsenal-Coach Mikel Arteta könnte sich in der Fremde mit einem Remis begnügen, will das aber nicht tun. „Wir werden keine Sekunde daran denken“, versprach der Spanier. „Wir gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen, und darum stehen wir dort, wo wir jetzt sind.“ Arteta, der einst als Guardiolas „Co“ bei City werkte, muss allerdings auf einen seiner gefährlichsten Spieler verzichten. Flügelakteur Bukayo Saka fällt weiter aus, auch Mittelfeldmann Mikel Merino ist noch nicht wieder einsatzbereit.

Bereits am Samstag kämpft der Tabellensechste Chelsea beim Dritten Manchester United um die Wahrung der Champions-League-Chancen. Oliver Glasners Crystal Palace darf vor dem Heimduell mit Abstiegskandidat West Ham am Montag rein rechnerisch noch mit einem Europacup-Startplatz spekulieren. Derzeit fehlen den Eagles fünf Punkte auf Platz sieben, sechs auf Rang sechs. Am Tabellenende brennt indes der Hut von Tottenham lichterloh. Dem 18. fehlen zwei Punkte auf West Ham bzw. den Klassenerhalt, am Samstag gastiert der Neunte aus Brighton in London. 14 Ligaspiele sind die Spurs ohne Sieg, der erste Abstieg seit 1977 rückt immer näher.

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