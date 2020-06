Manchester-City-Spieler Garcia nach Horror-Crash aus Spital entlassen

Eric Garcia vom englischen Fußballmeister Manchester City ist nach seinem schweren Zusammenstoß mit Teamkollege Ederson aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er werde in den kommenden Tagen noch einmal untersucht, bevor er wieder ins Training und zum Wettkampf zurückkehrt, teilte der Verein am Donnerstag via Twitter mit.

Eric Garcia has been released from hospital after suffering an injury during last night’s Premier League win over Arsenal.

Eric will be monitored in the coming days, ahead of a return to training and competitive action.

Everyone at City wishes Eric a speedy recovery 💙 pic.twitter.com/r9dNRBSm6B

