Manchester City von Ronaldos Aussagen überrascht

via

via Sky Sport Austria

In seinem brisanten Interview mit dem Journalisten Piers Morgan hat sich Superstar Cristiano Ronaldo auch zu seinem gescheiterten Wechsel zu Manchester City geäußert.

„Es war eng, es war knapp. Sie wollten mich“, sagte Ronaldo über das Interesse der Citizens im Sommer 2021. Letztendlich sei der Wechsel laut Ronaldo nach einem Gespräch mit United-Trainerlegende Sir Alex Ferguson gescheitert. Statt zu Manchester City kehrte der Portugiese zu seinem Ex-Klub Manchester United zurück.

Die Aussagen von Ronaldo sind im Lager von Stadtrivale Manchester City allerdings überhaupt nicht gut angekommen. Wie die englische Zeitung „Daily Mail“ berichtet, zeigten sich die Verantwortlichen von den Aussagen Ronaldos überrascht und hätten mit hochgezogenen Augenbrauen auf die Version von „CR7“ reagiert.

Zu großer Einfluss auf die Kabine?

Laut der „Daily Mail“ sei es nämlich die Entscheidung von Manchester City gewesen, Abstand von einer Ronaldo-Verpflichtung zu nehmen. Der mögliche Einfluss von Ronaldo auf die Kabine sei den City-Verantwortlichen zu groß gewesen. In einer Kabine voller Gewinner hätte man bei den Skyblues kein weiteres Alphatier gebrauchen können.

Nach seinem Interview dürfte Ronaldos Zeit bei Manchester United abgelaufen sein. Zuletzt wurden Chelsea, der AS Roma und Napoli mögliches Interesse an Ronaldo nachgesagt. Auch ein Winterwechsel in die australische Liga steht für den Portugiesen im Raum.

