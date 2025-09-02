Manchester City verpflichtet PSG-Keeper Donnarumma

Manchester City hat am Dienstag die Verpflichtung von Gianluigi Donnarumma vermeldet. Der italienische Stargoalie kommt um kolportierte 35 Millionen Euro von UEFA-Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Wenige Stunden zuvor hatte City den langjährigen Stammkeeper Ederson um 14 Millionen Euro zu Fenerbahce transferiert. Der 26-jährige Donnarumma erhielt beim Club von Pep Guardiola einen Fünfjahresvertrag.

Der italienische Internationale war seit 2021 Stammtorhüter in Paris und hatte mit den Franzosen vergangene Saison das Triple aus Meisterschaft, Cup und Champions League gewonnen. Doch anschließend konnte man sich nicht auf eine Verlängerung des bis 2026 laufenden Vertrags einigen. Daraufhin holte PSG Lucas Chevalier von Lille. Im Supercup gegen Tottenham stand Donnarumma nicht mehr im Kader, was als Signal für ein Ende seiner Zeit in Paris galt.

Vor der Saison hatte ManCity bereits Tormann James Trafford von Burnley verpflichtet, der in allen drei Premier-League-Spielen in der Startelf stand, dabei nicht überzeugte und nun das Nachsehen hat. Der 22-Jährige dürfte nach der Ankunft Donnarummas nur noch die Nummer zwei sein. Neben Ederson verlässt auch Manuel Akanji Manchester City. Der 30-jährige Verteidiger ging auf Leihbasis bis Saisonende zu Inter Mailand.

