Manchester City verpflichtet Talent Sergio Gomez

Manchester City hat sich mit dem spanischen U21-Teamverteidiger Sergio Gomez verstärkt. Der 21-Jährige wechselte am Dienstag vom belgischen Traditionsclub Anderlecht in die Premier League.

13 Millionen Euro plus Bonuszahlungen war Gomez für City wert. Er soll in erster Linie links außen in der Defensive Ersatzmann von Joao Cancelo werden.

Der beim FC Barcelona ausgebildete Gomez ist der vierte Neuzugang von City im Sommer nach Stürmer Erling Haaland, Mittelfeldspieler Kalvin Phillips und Torhüter Stefan Ortega.

