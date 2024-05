Kuriosum: Fans feiern nicht stattgefunden Aufstieg

Kuriose Szenen spielten sich in der zweiten niederländischen Liga ab. Roda Kerkrade bejubelte gleich zweimal den vermeintlichen Aufstieg, die Freude hielt aber nicht sehr lange, da der Stadionsprecher das falsche Ergebnis durchsagte.

Der Tabellenzweite Roda Kerkrade schlug in der vorletzten Runde der zweiten niederländischen Liga, Cambuur Leeuwarden mit 2:0. Die Fans jubelten schon, und stürmten das Feld, da zeitgleich der Tabellendritte Groningen, die einen Punkt Rückstand auf Kerkrade hatten, bis zur 95. Minute 0:1 gegen Telstar Velsen zurücklagen. Groningen gelang in der 95. Minute dann doch noch der Ausgleich, dies bedeute, dass Kerkrade noch nicht aufgestiegen ist. Die Fans in Kerkrade waren dementsprechend frustriert, umso erfreuter waren sie, als sie vom Stadionsprecher erfahren haben, dass Telstar gegen Groningen wieder führt. Der einzige Haken daran ist, dass dies gar nicht stimmte und das Spiel 1:1 ausging.

Der Stadionsprecher Wim Frijns erklärte seinen Fauxpas so: „Die Spieler kamen aus der Umkleidekabine. Plötzlich fingen alle an zu jubeln und zu springen. Dann sagte jemand zu mir: ‚Telstar hat ein Tor geschossen‘. Neben mir haben Leute geweint, Spieler kamen heraus, alle haben gefeiert. Da dachte ich: Das muss so sein“

Nun benötigt Kerkrade im letzten Spiel noch einen Punkt um den Aufstieg endgültig Perfekt zu machen.