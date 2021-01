Manchester United bezwingt Liverpool und steht im FA-Cup-Achtelfinale

Jürgen Klopp ist mit dem englischen Fußballmeister FC Liverpool beim Erzrivalen Manchester United aus dem FA Cup ausgeschieden und schlittert immer mehr in eine Krise. Die Reds unterlagen in der vierten Runde des Traditionswettbewerbs im Old Trafford 2:3 (1:1) und mussten damit erneut einen Rückschlag hinnehmen. In der Liga ist der Titelverteidiger nach fünf Spielen ohne Sieg auf Platz vier abgerutscht.

Mohamed Salah traf mit einem Doppelpack (18./58.) für die Gäste. Doch für den Premier-League-Tabellenführer United waren Mason Greenwood (26.), Marcus Rashford (48.) und Bruno Fernandes (78.) erfolgreich.

In einem abwechslungsreichen Spiel hatten beide Mannschaften ihre Druckphasen und Chancen. Letztlich entschied der eingewechselte Fernandes mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze die Partie.

Chelsea mühelos – Arsenal raus

Zuvor hatte auch der FC Chelsea den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Die Blues setzten sich gegen den Zweitligisten Luton Town ungefährdet mit 3:1 (2:1) durch. Matchwinner war Tammy Abraham mit einem Dreierpack (11./17./74.).

Am Samstag war Titelverteidiger FC Arsenal ausgeschieden. Der Hauptstadtklub verlor beim FC Southampton mit Teammanager Ralph Hasenhüttl 0:1 (0:1).

Manchester City entging dagegen nur knapp einer Blamage. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola setzte sich beim Viertligisten Cheltenham Town nach Rückstand dank dreier später Tore noch 3:1 (0:0) durch. Ilkay Gündogan kam bei den Citizens nach dem 0:1 ins Spiel und bereitete den dritten Treffer vor.

Alle Ergebnisse im Überblick:

Manchester United – FC Liverpool 3:2

FC Fulham – Burnley 0:3

Brentford – Leicester City 1:3

FC Chelsea – Luton Town 3:1

