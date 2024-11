Manchester United: Bundesliga-Stars im Transferfokus

Sowohl in der Offensive als auch in der Defensive braucht Manchester United Hilfe. Die Red Devils haben unter anderem drei Bundesliga-Profis auf ihrer Liste stehen. Sky ordnet die Gerüchte ein.

Mit 13 Toren nach zwölf Spieltagen stellt Manchester United den geteilten viertschwächsten Angriff der Premier League. Rasmus Höjlund und auch Neuzugang Joshua Zirkzee, im Sommer für rund 42,5 Millionen Euro vom FC Bologna geholt, kommen auf jeweils ein Tor. Zu wenig für die hohen Erwartungen des englischen Rekordmeisters. Auch der neue Trainer Ruben Amorim wird den Kader wird mit Blick auf das Winter-Transferfenster genauestens unter die Lupe nehmen.

Zwei Positionen stehen diesbezüglich besonders im Fokus. Nach Sky Informationen sollen sowohl ein neuer Stürmer als auch ein frischer Linksverteidiger verpflichtet werden.

Amorims Stürmer-Suche

Vier Namen werden derzeit in Manchester als mögliche Verstärkung im Angriff gehandelt.

Randal Kolo Muani: Steht bei Paris Saint-Germain auf dem Abstellgleis. Wie Sky bereits berichtete, soll der ehemalige Stürmer von Eintracht Frankfurt die Franzosen nach nur eineinhalb Jahren wieder verlassen. Im Sommer 2023 war Kolo Muani für stolze 95 Millionen Euro nach Paris gewechselt – findet dort allerdings einfach nicht zur Topform. Eine Leihe im Winter oder gar ein Verkauf bei einem Top-Angebot sind gewünscht. Bei United ist Kolo Muani bisher kein heißes Thema.

Omar Marmoush: Kolo Muanis Nachfolger spielt mit Frankfurt bislang eine fantastische Saison und hat die Aufmerksamkeit diverser europäischer Topklubs auf sich gezogen. Mit elf Toren und sieben Vorlagen zweitbester Scorer der Bundesliga hinter Bayern-Superstar Harry Kane (14 Tore, sechs Vorlagen). Marmoush ist im Blickfeld von United. Eine Verpflichtung würde nach Sky Einschätzung rund 50 bis 60 Millionen Euro kosten. Der Vertrag des Ägypters in Frankfurt läuft noch bis 2027.

Victor Boniface: Fällt aktuell aufgrund einer Oberschenkelverletzung aus. Doch der Stürmer von Bayer 04 Leverkusen hat – vor allem in der vergangenen Double-Saison – mit seinen Toren großen Anteil am jüngsten Erfolg der Werkself. Manchester hat nach Sky Informationen Interesse am 23-jährigen Nigerianer. Boniface verfügt in Leverkusen noch über ein gültiges Arbeitspapier bis 2028. Um den bulligen Angreifer loszueisen, müsste United eine Menge Geld in die Hand nehmen.

Victor Osimhen: Ein weiterer nigerianischer Angreifer auf der Liste des aktuell Tabellenzwölften der Premier League. Derzeit ist der 25-Jährige für die laufende Saison an Galatasaray ausgeliehen und kommt in der Türkei in bisher sieben Liga-Spielen auf sechs Tore. Osimhen wäre die wohl prominenteste Stürmer-Lösung für United. Bei seinem Stammklub SSC Neapel hat der Rechtsfuß noch einen Vertrag bis 2026. In dem Kontrakt ist allerdings eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro verankert, die ab dem Januar 2025 greift.

Amorims Linksverteidiger-Suche

Für die linke Verteidigerposition werden aktuell drei Namen immer wieder genannt.

Alphonso Davies: Der Speedster des FC Bayern ist der Wunschkandidat der Red Devils. Wie Sky bereits berichtete, ist das Interesse aus Manchester konkret. Die Vertragsverhandlungen mit den Münchnern stocken derzeit. Der Kontrakt des Kanadiers bei den Bayern läuft im kommenden Sommer aus.

Theo Hernandez: Steht auf der Liste von United. Der Franzose bildet mit Offensivmann Rafael Leao bei der AC Mailand ein kongeniales Duo auf der linken Schiene. Der jüngere Bruder von Ex-Bayern-Star Lucas Hernandez hat bei Milan noch einen Vertrag bis 2026.

Milos Kerkez: Der Unbekannte unter den Kandidaten. Der junge Ungar rangiert mit dem AFC Bournemouth nur einen Punkt hinter United im gesicherten Mittelfeld. Kerkez ist ungarischer Nationalspieler und hat bislang alle zwölf Liga-Spiele in dieser Saison bestritten. Der 21-Jährige befindet sich in Manchesters Blickfeld.

(sky.de, Florian Plettenberg und Luca Sixtus)