Manchester United feiert dritten Sieg in Folge

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich nach dem verpatzten Saisonstart in der englischen Premier League mit dem dritten Sieg in Serie endgültig rehabilitiert. Beim Tabellenletzten Leicester City setzte sich die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag am Donnerstag in der 5. Runde mit Mühe 1:0 (1:0) durch und ist mit neun Punkten nun Fünfter. Jadon Sancho wurde mit seinem Tor in der 23. Minute zum Matchwinner.

Bei Manchester saß der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo erneut lange auf der Bank und wurde erst in der 68. Minute für Sancho eingewechselt. Der 37-Jährige wollte die „Red Devils“ im Sommer eigentlich verlassen, um doch noch in der Champions League zu spielen. Dazu kam es aber nicht. Ronaldo wurde in seinem fünften Ligaeinsatz in dieser Spielzeit bereits zum vierten Mal eingewechselt.

Zum Saisonstart hatte United zwei Niederlagen gegen Brighton & Hove Albion (1:2) und Brentford (0:4) kassiert. Am Sonntag (17.30 Uhr) kommt es in Old Trafford zum Spitzenspiel gegen den bisher noch makellosen Tabellenführer Arsenal.

(APA/dpa)

Artikelbild: Imago