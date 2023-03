Manchester United mit Sabitzer, Union Berlin mit Trimmel – alle Achtelfinal-Hinspiele der UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria

Diese Woche dürfen sich die Sky Zuseher:innen auf alle Achtelfinal-Hinspiele der UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria freuen.

Das Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Europa League zwischen Union Berlin mit Kapitän Christopher Trimmel und Union Saint-Gilloise ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Um 21:00 Uhr bekommt es Marcel Sabitzers Manchester United live auf Sky Sport Austria 3 mit Betis Sevilla zu tun

Sky zeigt ausgewählte Top-Hits des Abends wie Juventus Turin gegen SC Freiburg mit Philipp Lienhart und Michael Gregoritsch oder AS Roma gegen Real Sociedad linear

Sky Kund:innen können zudem alle Begegnungen ohne österreichischer Beteiligung live auf skysportaustria.at/streaming/ verfolgen

Johannes Brandl moderiert den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Alfred Tatar sorgt für fundierte Analysen

Sky zeigt alle Spiele der UEFA Europa League sowie der UEFA Europa Conference League live

Zuseher:innen bei Sky Sport Austria erleben die komplette UEFA Europa League- sowie UEFA Europa Conference League-Saison 2022/23 live. Sky überträgt in Österreich die attraktivsten Begegnungen linear. Sky Kund:innen verpassen kein Spiel und können zudem alle Begegnungen ohne österreichischer Beteiligung live auf skysportaustria.at/streaming/ verfolgen.





Union Berlin mit Kapitän Christopher Trimmel gegen Union Saint-Gilloise live bei Sky Sport Austria

Sky Anchor Johannes Brandl stimmt die Seher:innen am Donnerstag ab 18:00 Uhr auf einen spannungsgeladenen Fußball-Abend ein. Kult Sky Experte Alfred Tatar versorgt die Fußballfans mit fundierten Analysen.



Die Heimstätte von Union Berlin, das Stadion An der Alten Försterei, ist ein wahrer Erfolgsfaktor für das Team von Kapitän Christopher Trimmel. In der Deutschen Bundesliga ist man in dieser Saison daheim noch ungeschlagen, einzig in der UEFA Europa League musste man in der Gruppenphase einmal als Verlierer vom Platz gehen. Nun kommt es ausgerechnet gegen den damaligen Gruppengegner Union Saint-Gilloise, gegen den man sich zu Hause 0:1 geschlagen geben musste, zum Hinspiel im Achtelfinale. Können die „Eisernen“ die Neuauflage für sich entscheiden und sich im Duell mit den Belgiern eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeiten? Die Antwort gibt es ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2.



Manchester United mit Marcel Sabitzer gegen Betis Sevilla und die weiteren Achtelfinal-Hinspiele live bei Sky Sport Austria

Um 21:00 Uhr empfängt Manchester United mit Marcel Sabitzer Betis Sevilla. Nach dem Sieg im League Cup mussten die „Red Devils“ in der Liga eine schmerzhafte Niederlage gegen den ewigen Rivalen Liverpool einstecken. Viel Zeit zur Aufarbeitung bleibt Trainer Erik ten Hag nicht, kommt doch mit Betis Sevilla der ungeschlagene Sieger der UEFA Europa League Gruppe C auf die Insel. Ob sich Sabitzers United durchsetzen kann, wird live auf Sky Sport Austria 3 übertragen.

Zeitgleich sind zwei weitere ÖFB-Legionäre in Turin im Einsatz, wenn Juventus den SC Freiburg mit Philipp Lienhart und Michael Gregoritsch empfängt. Ob die Streich-Elf gegen die „alte Dame“ den Grundstein für den Aufstieg legen kann, sehen Sky Zuseher:innen live auf Sky Sport Austria 2.



Sky zeigt alle Spiele im Achtelfinale der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League live. Bereits am heutigen Dienstag kommt es um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 4 zum Spiel Lazio Rom gegen AZ Alkmaar. In den weiteren Spielen am UEFA Super Donnerstag gastiert um 18:45 Uhr FC Arsenal bei Sporting Lissabon, Real Sociedad bei AS Roma, Ferencvaros Budapest bei Bayer Leverkusen und FC Villarreal bei RSC Anderlecht. Im Anschluss stehen um 21:00 Uhr auch die Spiele Shakhtar Donezk gegen Feyenoord Rotterdam und FC Sevilla gegen Fenerbahce Istanbul am Programm. Sky Seher:innen können sich zudem auf spannende Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.



Neben den linearen Übetragungen sind die Begegnungen für Sky Kund:innen im Live-Stream auf skysportaustria.at/streaming/ zu sehen.



Alle Achtelfinalspiele der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League am Donnerstag live bei Sky Sport Austria



Der UEFA Super Donnerstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Union Berlin – Union Saint-Gilloise ab 18:00 Uhr Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Sporting Lissabon – FC Arsenal um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

AS Roma – Real Sociedad um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Bayer Leverkusen – Ferencvaros Budapest um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

RSC Anderlecht – FC Villarreal um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 6



Juventus Turin – SC Freiburg um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Manchester United – Betis Sevilla um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Shakthar Donezk – Feyenoord Rotterdam um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

FC Sevilla – Fenerbahce Istanbul um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5



Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Alfred Tatar



Alle weiteren Begegnungen des Achtelfinals sind für Sky Kund:innen im Live-Stream auf skysportaustria.at/streaming/ zu sehen.