Manchester United trennt sich von Trainer Amorim

Manchester United trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Ruben Amorim. Das bestätigte der Verein am Montagvormittag. Der Portugiese hatte nach dem 1:1-Remis bei Leeds United mit Kritik an der Vereinsführung für Aufsehen gesorgt.

Amorim stand seit November 2024 bei United an der Seitenlinie, in knapp 14 Monaten coachte er 63 Pflichtspiele. Aktuell stehen die „Red Devils“ in der Premier League auf Rang sechs.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Im vergangenen Jahr hatte Amorim den Klub noch ins Finale der Europa League geführt. Dort unterlag seine Mannschaft allerdings in einem englischen Duell Tottenham Hotspur mit 0:1. Am Mittwoch wird der frühere United-Mittelfeldspieler und aktuelle U18-Trainer Darren Fletcher als Interimstrainer die Mannschaft gegen den Tabellen-19. Burnley betreuen.

Amorim deutet Spannungen an

Intern war Amorim nach der Kritik nach dem enttäuschenden 1:1 (0:0) bei Leeds United angezählt. „Ich kam hierher, um Manager von Manchester United zu sein – nicht, um nur der Coach zu sein“, sagte der Portugiese und betonte: „Ich weiß, dass ich nicht Tuchel, Conte oder Mourinho heiße, aber ich bin der Manager von Manchester United!“

Der 40-Jährige deutete damit zum wiederholten Male Spannungen hinter den Kulissen an. Bereits vor der Partie hatte er sich geweigert, Fragen zu Transferplänen zu beantworten. Danach betonte er: „In jeder Abteilung – die Scouting-Abteilung, der Sportdirektor – muss jeder seinen Job machen. Ich mache meinen für 18 Monate, dann gehen wir weiter.“ Wenn der Klub nicht besser mit der Kritik von außen umzugehen lerne, „müssen wir ihn ändern“, ergänzte er.

Nächster United-Coach gescheitert

Seit mehreren Jahren will der Traditionsklub wieder an einstige Erfolgszeiten anknüpfen. Doch seit dem Weggang des legendären Coaches Sir Alex Ferguson im Jahr 2013 scheiterten viele Trainer an der Mission, den Klub langfristig an der Spitze zu etablieren. Dazu zählte auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, der United zwischen Dezember 2021 und Mai 2022 betreut hatte.

(Red./APA/SID) / Bild: Imago