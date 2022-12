Manchester United verlängert wohl mit vier Stars

Manchester United plant bereits für die kommende Saison. Wie Transfer Experte Fabrizio Romano berichtet, haben die Red Devils die Verträge von Marcus Rashford, Diogo Dalot, Luke Shaw und Fred per Option um eine Saison bis zum 30.6.2024 verlängert.

Mit Dalot und Rashford führt man zudem Gespräche, über einen längeren Vertrag. Um Rashford hatte zuletzt Paris St. Germain öffentlich geworben.

Auch mit Torhüter David de Gea befindet man sich demnach noch in den Verhandlungen. Ein offizielles Statement des englischen Rekordmeisters gibt es noch nicht.

Manchester United have triggered the options to extend contracts of these players until June 2024 🚨 #MUFC

▫️ Marcus Rashford

▫️ Diogo Dalot

▫️ Luke Shaw

▫️ Fred

Man Utd will also offer Diogo Dalot and Rashford a longer deal, as expected.

Talks ongoing also with David de Gea. pic.twitter.com/2O4L3cOUcm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2022