Manchester United will angeblich Salzburg-Juwel

via

via Sky Sport Austria

Manchester United ist nach einer enttäuschenden Saison weiter auf der Suche nach Verstärkungen. Entweder für die kommende Spielzeit oder zumindest langfristig.

In die zweite Kategorie kann wohl das Interesse der Red Devils an Salzburgs Benjamin Sesko verortet werden. Laut Transfer Experte Fabrizio Romano beobachtet United den Youngster genau, auch wenn es noch keine ernsthaften Gespräche gab. Möglicherweise können sich die Engländer eine Offerte aber sparen, denn via Twitter rief Salzburg schon mal einen Preis auf.

300 Millionen plus Bruno Fernandes. Das war sicherlich nicht ganz ernst gemeint, aber günstig wird Sesko sicherlich nicht. Allerdings hat das den englischen Rekordmeister in der Vergangenheit im Grunde noch nie abgeschreckt…

We want 300 million + Bruno 👍 https://t.co/QPKc4jzjJA — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) July 25, 2022

(skysport.de) / Bild: GEPA