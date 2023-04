„Manchmal braucht man das“: Thiem spricht über Trainereffekt

Dominic Thiem war beim Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Manchester City in der UEFA Champions League in München zu Gast. Der 29-Jährige spielt aktuell beim ATP-Turnier in München. Am Sky-Mikro spricht Thiem über die Trainerwechsel bei Chelsea, den Bayern und sich selbst und warum der sogenannte „Trainereffekt“ positive Auswirkungen haben kann.