ManCity auch gegen Sevilla ohne Haaland

via

via Sky Sport Austria

Topstürmer Erling Haaland wird dem englischen Fußball-Meister Manchester City auch im abschließenden Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch (live auf Sky Sport Austria 6 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) gegen den FC Sevilla fehlen. „Er fühlt sich jeden Tag besser, aber wir wollen kein Risiko eingehen“, sagte Teammanager Pep Guardiola am Dienstag. Er hoffe auf einen Einsatz des Norwegers am Samstag im Premier-League-Spiel gegen den FC Fulham.

City steht unabhängig vom Ausgang bereits als Gruppensieger fest, auch Sevilla ist Rang drei nicht mehr zu nehmen.

Haaland, der in elf Ligaspielen 17 Treffer für City erzielt hatte, war vor einer Woche gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund (0:0) mit einer Fußverletzung ausgewechselt worden und hatte das folgende Ligaspiel bei Leicester City (1:0) verpasst.

(SID)

Artikelbild: Imago