ManCity-Comeback gegen Real? 7 von 8 Achtelfinal-Rückspielen der Champions League live & exklusiv bei Sky

Das Rückspiel zwischen Manchester City und Real Madrid am Dienstag ab 21:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Zudem am Dienstag Sporting Lissabon – Bodø/Glimt, FC Arsenal – Bayer Leverkusen und FC Chelsea – Paris Saint-Germain live & exklusiv bei Sky

Der FC Barcelona empfängt am Mittwoch Newcastle United – ab 18:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Die weiteren Spiele am Mittwoch: Bayern München mit Konrad Laimer gegen Atalanta Bergamo und Tottenham Hotspur – Atletico Madrid live & exklusiv

Die Sky Experten im Einsatz: Didi Hamann & Jan Age Fjörtoft am Dienstag sowie Andreas Herzog am Mittwoch

Marko Stankovic ist an beiden Tagen als Analyse-Experte im Einsatz und analysiert die Spielzüge der Spitzenteams

Die Entscheidungsspiele des Achtelfinales stehen an und es wird ernst für die Spitzenteams. Gelingt Manchester City die Aufholjagd gegen Real Madrid? Schafft es Leverkusen, den FC Arsenal aus der Königsklasse zu werfen? Und kann sich Barcelona gegen Newcastle durchsetzen? Mit Sky sehen Fans 7 der 8 Achtelfinal-Rückspiele live & exklusiv.

Manchester City gegen Real Madrid am Dienstag in der UEFA Champions League live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel steht Manchester City am kommenden Dienstag gegen Real Madrid vor einer echten Mammutaufgabe. Schafft das Team von Pep Guardiola die große Aufholjagd gegen die Königlichen oder geht auch das Rückspiel an die Madrilenen? Die Antworten auf diese Fragen gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Der FC Arsenal rettete sich am vergangenen Mittwoch mit einem späten 1:1 gegen Bayer Leverkusen. Am Dienstag empfangen die Gunners die Werkself in London. Bleibt das Team von Mikel Arteta in der Königsklasse weiterhin ungeschlagen, oder bedeutet die erste Niederlage zugleich das Aus für die Engländer? Diese Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 gezeigt.

Am Mittwoch empfängt der FC Barcelona bereits am frühen Abend Newcastle United. Die Katalanen holten im Hinspiel mit einem späten Elfmeter ein Unentschieden und möchten die Magpies nun im Rückspiel aus der UEFA Champions League werfen. Ob das gelingt, oder ob sich die Engländer durchsetzen können, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Der FC Bayern mit Konrad Laimer empfängt in den späten Spielen Atalanta Bergamo. Nach der beeindruckenden Vorstellung im Hinspiel in Bergamo stehen die Bayern bereits so gut wie sicher im Viertelfinale. Dennoch wollen sie keinen Ausrutscher riskieren und auch das Rückspiel für sich entscheiden. Fans können dieses Duell live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 verfolgen.

In den weiteren Spielen am Dienstag empfängt Sporting Lissabon Bodø/Glimt um 18:45 Uhr und um 21:00 Uhr der FC Chelsea Paris Saint-Germain – live & exklusiv bei Sky. Am Mittwoch zeigt Sky ab 21:00 Uhr das Duell zwischen Tottenham Hotspur und Atletico Madrid. Weiters können sich Fans an beiden Tagen auf die Sky Original Konferenz freuen.

Sky Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen am Dienstag gemeinsam mit den Sky Experten Didi Hamann & Jan Age Fjörtoft im Studio. Am Mittwoch führt Sky Anchor Constanze Weiss gemeinsam mit Sky Experte Andreas Herzog durch den Spieltag. Marko Stankovic ist an beiden Tagen als Analyse-Experte im Einsatz und gibt fundierte Einblicke in die Spielzüge der Spitzenteams.

Die Rückspiele des Achtelfinales in der UEFA Champions League bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

18:00 Uhr

Sporting Lissabon – Bodø/Glimt live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

FC Arsenal – Bayer Leverkusen mit umfassender Vorberichterstattung live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Manchester City – Real Madrid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FC Chelsea – Paris Saint-Germain live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Didi Hamann & Jan Age Fjörtoft

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

FC Barcelona – Newcastle United live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

21:00 Uhr

FC Bayern München – Atalanta Bergamo live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Tottenham Hotspur – Atletico Madrid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Andreas Herzog

Bild: Imago