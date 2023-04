ManCity empfängt Arsenal im Titel-Showdown

Lange hat Manchester City im Titelrennen der englischen Fußball-Premier-League nachlaufen müssen, nun setzt der Titelverteidiger zum Überholmanöver an. Die „Citizens“ haben am Mittwoch (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Premier League – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) im großen Schlager Arsenal zu Gast und können mit einem Sieg bis auf zwei Punkte an den Tabellenführer heranrücken. Da Stürmerstar Erling Haaland und Co. noch zwei Nachtragsspiele in der Hinterhand haben, könnte schon ein Remis in der Endabrechnung entscheidend weiterhelfen.

Die aktuelle Formkurve spricht klar für den Verfolger, der in den jüngsten neun Runden 25 von 27 möglichen Punkten geholt hat. Zudem überstand die Truppe von Coach Josep Guardiola zuletzt 16 Pflichtspiele ohne Niederlage, wobei bis auf drei 1:1-Remis immer ein Sieg herausschaute. Bei Arsenal hingegen scheinen die Nerven etwas zu flattern, von einem souveränen Titelgewinn ist keine Rede mehr.

Sowohl bei Liverpool und West Ham United (jeweils 2:2) als auch gegen Schlusslicht Southampton (3:3), wo im Finish noch eine Niederlage abgewendet werden konnte, gab es eine Punkteteilung. Der Vorsprung schrumpfte dadurch kontinuierlich. „Wenn du solche drei Tore bekommst, ist es schwer in dieser Liga ein Spiel zu gewinnen“, sagte Arsenal-Coach Mikel Arteta. Genau das ist aber das große Ziel am Mittwoch im Etihad Stadium. „Das sind jene Matches, die man unbedingt spielen will. Ich kann es kaum erwarten. Wenn alles auf dem Spiel steht, müssen wir schauen zu gewinnen“, verlautete der Spanier.

Genau das ist Arsenal in den vergangenen sieben Pflichtspiel-Duellen mit City allerdings nicht gelungen, jedes Mal standen die „Gunners“ danach mit leeren Händen da. In der Liga gab es gar seit 21. Dezember 2015 nichts zu holen. Das letzte Erfolgserlebnis war ein 2:0 im FA-Cup-Halbfinale am 18. Juli 2020. Auch deshalb rechnen Wettanbieter und Statistiker mit dem fünften Meistertitel von ManCity in den jüngsten sechs Jahren. So auch der US-Datenanbieter Gracenote, dessen Statistikchef Simon Gleave die Wahrscheinlichkeit für einen Arsenal-Titel nur noch auf 21 Prozent bezifferte.

„Es ist ein unheimlich wichtiges Match“

Guardiola sprach vor der Partie von einem „Finale“. „Wir treffen auf das bis jetzt beste Team in England, das fünf Punkte vor uns liegt. Es ist ein unheimlich wichtiges Match. Wir sind uns bewusst, dass wir bei einem Sieg alles in unseren eigenen Händen hätten“, erklärte der Spanier. Guardiola setzt auch auf die lautstarke Unterstützung auf den Rängen. „Alleine können wir es nicht schaffen. Hoffentlich wird das Etihad schon drei Stunden vor der Partie voll sein.“

Ein kleiner Vorteil von Arsenal ist, dass sich der Spitzenreiter auf dem Weg zum ersten Meistertitel seit 2004 voll auf die Premier League fokussieren kann. ManCity tanzt dagegen noch auf mehreren Hochzeiten, im Champions-League-Halbfinale wartet Real Madrid mit David Alaba, im FA-Cup-Finale der Lokalrivale Manchester United mit Marcel Sabitzer. Der Gewinn des Triple scheint bei der aktuellen Form alles andere als unmöglich. Der Liga-Showdown gegen Arsenal wird in Österreich live auf Sky übertragen, als Co-Kommentator wird ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick fungieren.

