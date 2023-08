ManCity eröffnet in Burnley, Chelsea – Liverpool am Sonntag & Manchester United – Wolverhampton mit Kalajdzic: Die Premier League live und exklusiv bei Sky

Auf der Insel rollt wieder der Ball. Die Premier League ist zurück und auch in dieser Saison zeigt Sky alle Spiele in voller Länge, davon über 250 Partien live.

Eröffnet wird die Spielzeit 2023/2024 am Freitagabend von Meister Manchester City, der beim Aufsteiger FC Burnley gastiert. Ab 20:45 Uhr stimmt Sky Kommentator Joachim Hebel auf das Match ein, das Sky Q Kund:innen auch in UHD/HDR zur Verfügung steht.



Am Samstagmittag startet um 13:30 Uhr der FC Arsenal in die neue Saison und empfängt zu Hause Nottingham Forest, ehe sonntags das Topspiel an der Stamford Bridge zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool ansteht.

Ab 17:00 Uhr begrüßen die Sky Experten Rene Adler und Raphael Honigstein gemeinsam mit Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer:innen zum „Match of the Week” auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD.Den Abschluss des ersten Spieltags bilden am Montagabend ab 20:50 Uhr Manchester United, bei denen Neuzugang und Ex-Sturm Stürmer Rasmus Højlund verletzungsbedingt fehlen wird, und die Wolverhampton Wanderers mit ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic.Sky zeigt von Freitag bis Montag alle zehn Spiele des 1. Spieltags der Premier League live. Die Partien AFC Bournemouth – West Ham United, Sheffield United – Crystal Palace und Brighton & Hove Albion – Luton Town sind für Sky Sport Kund:innen am Samstag ab 16:00 Uhr im Livestream auf skysportaustria.at zu sehen.Sky bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich und Deutschland. Die Vereinbarung gilt bis einschließlich 2024/25. Auch in diesem Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky in Österreich alle 380 Spiele in voller Länge und über 250 Spiele live.20:45 Uhr: FC Burnley – Manchester City live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD13:20 Uhr: FC Arsenal – Nottingham Forrest live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League15:50 Uhr: FC Everton – FC Fulham live auf Sky Sport Premier League15:50 Uhr: AFC Bournemouth – West Ham United im Livestream auf skysportaustria.at 15:50 Uhr: Sheffield United – Crystal Palace im Livestream auf skysportaustria.at 15:50 Uhr: Brighton & Hove Albion – Luton Town im Livestream auf skysportaustria.at 18:20 Uhr: Newcastle United – Aston Villa live auf Sky Sport Premier League14:50 Uhr: FC Brentford – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Premier League17:00 Uhr: „Match of the week“: FC Chelsea – FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD19:30 Uhr: What a Strike! Highlight-Show live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD16:00 Uhr: Box2Box – Dein Rückblick live auf Sky Sport Premier League19:30 Uhr: Monday Night Football live auf Sky Sport Premier League20:50 Uhr: Manchester United – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League