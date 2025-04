ManCity im Derby gegen ManUnited unter Zugzwang

Für den englischen Meister Manchester City geht es im Stadtderby auswärts gegen Manchester United um die Abwendung einer doppelten Schmach.

Zwar ist der Titelverteidiger nach einer durchwachsenen Premier-League-Saison wieder voll im Kampf um die Champions-League-Fixplätze, eine Niederlage gegen den Erzrivalen am Sonntag (ab 17:00 Uhr live bei Sky – mit SkyX live streamen) könnte die Citizens im Saisonfinish aber wieder ins Hintertreffen bringen. Das erste Liga-Duell hatte ManUnited überraschend gewonnen.

Kurz vor Weihnachten setzten sich die Red Devils mit 2:1 gegen das Star-Ensemble von Pep Guardiola durch, trotzdem liegt die Truppe von Ruben Amorim weiter nur auf dem 13. Tabellenplatz. Am Dienstag erlebte der Europa-League-Viertelfinalist mit der 0:1-Auswärtsniederlage gegen den Tabellendritten Nottingham Forest die nächste Enttäuschung. „Wir wussten, dass die Saison so verlaufen wird. Momentum gewinnen, Momentum verlieren“, sagte Amorim. Der Portugiese sitzt seit November beim englischen Rekordmeister auf der Trainerbank, der erhoffte Turnaround blieb bis dato aber aus. Mit einem Heimsieg am Sonntag würde ManUnited erstmals seit fünf Jahren beide Ligaspiele gegen den Stadtrivalen für sich entscheiden.

Haaland muss weiter zuschauen

Manchester City erfing sich hingegen nach einer Schwächephase im vergangenen November und Dezember, die Chancen auf die Königsklasse sind intakt. Guardiola muss aber auf den verletzten Torjäger Erling Haaland verzichten, der beim bisher letzten Gastspiel in Old Trafford im Oktober 2023 (3:0) zweimal getroffen hatte. Der Norweger wird wegen einer Knöchelverletzung wohl fünf bis sieben Wochen ausfallen, wie Guardiola verriet, womit der 24-Jährige auch ein mögliches FA-Cup-Finale verpassen könnte.

Für die Tore bei ManCity ist deshalb Winter-Neuzugang Omar Marmoush zuständig, der Ägypter traf in der Premier League zuletzt in zwei Spielen hintereinander und fünfmal in acht Einsätzen. „Er hat ein gutes Gespür und gute Statistiken für die kurze Zeit, in der er bei uns ist. Er ist dynamisch, hat ein gutes Pressing, ich bin wirklich zufrieden mit ihm“, sagte Guardiola über den Ex-Frankfurter.

Liverpool mit Respektabstand

Im Titelkampf marschiert Liverpool weiter unbeirrt voran. Die Reds von Trainer Arne Slot haben acht Spiele vor Saisonende einen komfortablen Polster von zwölf Punkten auf Verfolger Arsenal, am Sonntag (15.00 Uhr) soll bei Fulham der fünfte Ligasieg in Serie gelingen. Die Gunners können bereits am Samstag (13.30 Uhr) bei Everton vorlegen, bevor am Dienstag in London das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid mit ÖFB-Star David Alaba auf dem Programm steht.

