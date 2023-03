ManCity im Fernduell mit Arsenal von Liverpool gefordert

Liverpool könnte am Wochenende entscheidend in den Titelkampf der Premier League eingreifen. Die Reds gastieren am Samstag (um 13.30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame alle Spiele der Premier League mit dem Sky X-Traumpasss um 15 Euro im Monat) beim Zweiten Manchester City und könnten dem Titelrivalen vergangener Tage eine schmerzhafte Niederlage im Fernduell mit Arsenal zufügen. Der Leader Arsenal peilt einen Heimsieg gegen Nachzügler Leeds United an.

Acht Punkte fehlen City bei einem Spiel weniger auf den Tabellenführer aus Nordlondon. Siege sind für das Team von Pep Guardiola nun Pflicht. Dass der Meister zu biegen ist, weiß Liverpool jedoch. Im heimischen Anfield gewannen Mohamed Salah und Co. im Oktober mit 1:0, außerdem gab es 2022 auch Erfolge gegen die Himmelblauen im FA Cup sowie im Community Shield.

In Manchester kann Liverpool in der Meisterschaft aber nur auf einen Erfolg in den vergangenen 13 Auswärtsspielen zurückblicken. Auswärts präsentiert sich der Champion von 2020 insgesamt oft harm- und punktelos. Sieben der 13 Partien in der Ferne gingen verloren – machen sieben Zähler, die auf einen Champions-League-Startplatz für die kommende Saison fehlen. Dem fulminanten 7:0 gegen Manchester United Anfang März ließ das Team von Jürgen Klopp zuletzt eine Niederlage beim Vorletzten Bournemouth folgen. Mit City, Chelsea (beide auswärts) und Arsenal (heim) warten nun drei Brocken.

Die Liverpool-Angreifer Darwin Nunez und Luis Diaz trainierten zuletzt wieder, City hingegen bangt um die Fitness von Starstürmer Erling Haaland. Der Norweger verpasste die ersten Partien der EM-Qualifikation aufgrund einer Leistenblessur und konnte auch am Donnerstag nicht mit der Mannschaft trainieren. „Du kannst nicht einfach zwei Wochen nicht trainieren und dich dann direkt in den Kampf stürzen“, sagte Haalands Vater Alf-Inge dem norwegischen Fernsehen.

Wöber fehlt Leeds gegen Leader Arsenal

Arsenal trifft knapp nach Spielende in Manchester daheim auf Leeds. Die Gäste kämpfen als 14. gegen den Abstieg. Verteidiger Maximilian Wöber erlitt im österreichischen Teameinsatz gegen Aserbaidschan eine Muskelverletzung im Oberschenkel. Der Wiener brauche nun Zeit zur Erholung, sagte Leeds-Trainer Javi Gracia. Arsenal hat von den jüngsten 13 Pflichtspiel-Duellen mit Leeds elf gewonnen und zweimal unentschieden gespielt.

Auch die aktuelle Formkurve spricht nicht unbedingt für eine Überraschung. Die Gunners streben den siebenten Erfolg in Folge in der Liga an. Eine solche Serie gab es unter Trainer Mikel Arteta noch nie. Zehn Spiele trennen Arsenal noch vom möglichen ersten Meistertitel seit 2004. „Jetzt geht es darum, den letzten Teil der Saison zu genießen, mit Enthusiasmus, Energie und einem echten Hunger, das zu tun, was wir getan haben, und wenn möglich noch besser“, betonte Arteta.

Nach den Samstag-Partien der Top zwei heißt der Schlager am Sonntag Newcastle gegen Manchester United. Mit einem Heimsieg würde der Fünfte Newcastle (47 Punkte) am Dritten Manchester (50) vorbeiziehen. Am anderen Ende der Tabelle spitzt sich der Abstiegskampf weiter zu. Neben dem Letzten Southampton und Bournemouth rangiert derzeit auch West Ham auf einem Abstiegsplatz, Leicester City ist als 17. nur knapp davon entfernt. Bis hinauf zum zwölften Rang sind auch Nottingham Forest, Everton, Wolverhampton mit dem weiter verletzt fehlenden Sasa Kalajdzic und Crystal Palace von Sorgen nicht gefeit. Crystal Palace setzt nun erneut auf Roy Hodgson als neuen Cheftrainer. Der 75-Jährige saß bereits von 2017 bis 2021 auf der Bank der „Eagles“.

(APA)/Bild: Imago