ManCity muss vorerst auf Foden verzichten

Der englische Fußball-Meister Manchester City muss vorerst auf Nationalspieler Phil Foden verzichten.

Der Club, im Viertelfinale der Champions League Gegner des FC Bayern, bestätigte am Sonntag, dass der 22-Jährige in London wegen einer akuten Blinddarmentzündung operiert werden musste. Beim Topspiel am Samstag gegen Liverpool werde er definitiv ausfallen. Es sei aktuell „unklar“, wie lange Foden pausieren müsse, teilte ManCity mit.

Im Viertelfinale der Königsklasse spielt City am 11. April im eigenen Stadion gegen die Bayern, das Rückspiel in München steigt am 19. April. Auch das EM-Qualifikationsspiel mit der englischen Nationalmannschaft gegen die Ukraine am Sonntagabend verpasst Foden.

(APA)

Bild: Imago