ManCity schnappt sich Argentinien-Juwel

Manchester City hat Vollzug gemeldet. Wie der amtierende englische Meister am Montag bekanntgab, wechselt Maximo Perrone mit sofortiger Wirkung in die Premier League. Der 20-Jährige, der vom argentinischen Erstligisten Velez Sarsfield kommt, unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

Perrone gilt eines der größten Mittelfeldtalente Argentiniens. Erst am Montag feierte der Youngster sein Debüt für die U20-Nationalmannschaft gegen Brasilien. Die Dienste des Abräumers sollen den Citizens rund elf Millionen Euro Ablöse wert sein.

We’re delighted to have completed the signing of Máximo Perrone from Vélez Sarsfield. The midfielder will join us after the U-20 South American Championship.

Welcome, Máximo! 💙🇦🇷#ManCity

