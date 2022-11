ManCity-Tormaschine Haaland vor Rückkehr gegen Fulham

Manchester City könnte im Heimspiel gegen Fulham am Samstag (ab 15:50 Uhr live auf Sky – streame die Premier League mit Sky X um nur 15 Euro im Monat!) wieder Tormaschine Erling Haaland anwerfen. Wie City-Coach Pep Guardiola am Freitag erklärte, gehe es dem 17-fachen Saisontorschützen in Englands Fußball-Premier-League nach seiner Fußprellung bereits „viel besser“. Haaland hatte in den beiden jüngsten Pflichtspielen des Titelverteidigers gefehlt, nun hat er die Chance, die „Citizens“ an die Tabellenspitze zu schießen.

Das allerdings würde einen Punkteverlust des aktuellen Leaders Arsenal im Gastspiel bei Chelsea erfordern. Die „Blues“ mussten in der Vorwoche gegen Brighton die erste Niederlage unter Neo-Coach Graham Potter hinnehmen, sie fiel mit 1:4 empfindlich aus. „Londoner Derby, da kann alles passieren“, meinte Potter vor dem Duell mit den „Gunners“, für die der neue Chelsea-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang einst spielte. „Es läuft für sie wirklich gut“, erklärte Potter.

Liverpool stemmt sich indes nach zwei Niederlagen in Folge gegen einen weiteren Rückschlag. In der Champions League steht man zwar so wie ManCity im Achtelfinale, in der Liga ist die Truppe von Jürgen Klopp aber nur auf Platz neun und hat bereits 15 Punkte Rückstand auf Arsenal. Am Sonntag wartet das Gastspiel beim Dritten Tottenham, es ist eine denkbar schwere Aufgabe.

Southampton setzt mit Trainer Ralph Hasenhüttl den Abstiegskampf am Sonntag zuhause gegen das viertplatzierte Team von Newcastle fort. Einen Punkt liegt man vor dem ominösen „Strich“, zuletzt brachte nach drei Partien ohne Niederlage ein 0:1 gegen Crystal Palace wieder einen Dämpfer.

(APA)/Bild: Imago