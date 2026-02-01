ManCity verspielt Zwei-Tore-Führung gegen Tottenham

Manchester City muss im Titelrennen der Premier League immer mehr abreißen lassen. Die Mannschaft von Pep Guardiola kam bei Tottenham Hotspur nicht über ein mageres 2:2 (2:0) hinaus.

Rayan Cherki nach Haaland-Vorarbeit (11.) und Antoine Semenyo (44.) holten für die Guardiola-Truppe einen 2:0-Vorsprung heraus. Dieser ging jedoch in Hälfte zwei verloren. Verantwortlich dafür war Dominic Solanke mit einem Doppelpack (53., 70.), wobei der zweite Treffer mit der Ferse in Skorpion-Manier der Marke Tor des Jahres entsprach. Damit vergrößerte sich der Rückstand auf Arsenal (53 Punkte) auf sechs Zähler.

ÖFB-Teamspieler Kevin Danso fehlte bei Tottenham aufgrund einer Zehenverletzung.

Das Traumtor von Solanke im Video

