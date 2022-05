Mané verlässt Liverpool: Bayern bietet 3-Jahres-Vertrag

Der FC Bayern nähert sich seinem Statement-Transfer! Was Sky vor drei Wochen exklusiv berichtet hat, nimmt immer weiter Formen an. Sadio Mané will den FC Liverpool in diesem Sommer trotz eines Vertrags bis 2023 verlassen und kann sich einen Wechsel nach München vorstellen.

Die Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic haben den 30 Jahre alten Senegalesen als das wichtigste Transferziel des Sommers auserkoren. Transfer-Experte Fabrizio Romano bestätigte am Sonntagnachmittag, dass Mané die Reds nach dieser Saison verlassen wird. Trotz seiner eigenen Ankündigung hatte sich der Offensiv-Allrounder nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Real Madrid (0:1) nicht zu seiner Zukunft geäußert.

Nach sechs Jahren bei den Reds: Mané verlässt Liverpool!

Die Bayern-Bosse wussten um die Pläne von Mané. Nicht zuletzt aufgrund von Salihamidzic, der für Gespräche extra nach Mallorca zu Mané-Berater Björn Bezemer (Agentur ROOF) flog. Wie in „Transfer Update – Die Show“ berichtet, soll Mané auch deshalb offen für einen Wechsel gewesen sein, weil sich der Verein vor allem um die Vertragsverlängerung von Mohamed Salah gekümmert hat. Nach Informationen von Sky wollen die Bayern Mané einen 3-Jahres-Vertrag bis 2025 anbieten. Im Raum soll eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro und möglichen Zusatzzahlungen von fünf bis zehn Millionen Euro stehen. Die Verhandlungen laufen. Auch die L‘Équipe berichtet davon.

Angesprochen auf Mané sagte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp am Freitag auf Sky-Nachfrage: „Wo auch immer er in der nächsten Saison spielt, er wird ein fantastischer Spieler sein.“

Interessant: Vorstandsboss Oliver Kahn und dessen Vorgänger Karl-Heinz Rummenigge waren im Pariser Stade de France unter den Zuschauern und warfen auch einen Blick auf den 86-maligen Nationalspieler Senegals. Die Verhandlungen führt indes Salihamidzic. Er will diesen Transfer-Coup unbedingt landen! Trainer Julian Nagelsmann ist in die Mané-Pläne eingeweiht und steht dahinter.

Weiterhin halten sich indes Gerüchte um ein konkurrierendes Interesse von Real Madrid. Trainer Carlo Ancelotti sagte vor dem Finale über den Africa-Cup-Gewinner: „Er ist ein großartiger Spieler.“

Paris St. Germain war ebenfalls an Mané dran. Die Drähte zu den Franzosen liefen nach Sky-Infos zuletzt jedoch nicht mehr so heiß, weil Sportchef Leonardo vor dem Aus steht.

Stattdessen entwickelten sich die Gespräche mit den Bayern und Mané sendete positive Signale nach München. Jetzt fehlt nur noch die endgültige Zusage von einem der weltweit besten Offensiv-Spieler. Gut möglich, dass bereits in der kommenden Woche Klarheit herrscht.

(sport.sky.de).

Beitragsbild: Imago.