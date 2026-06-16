Manipulationsskandal: Zwangsabstieg für Tschechiens Cupsieger

Im größten Manipulationsskandal des tschechischen Fußballs ist Pokalsieger MFK Karvina zum Zwangsabstieg in die zweite Liga verurteilt worden. Aufgrund des erstinstanzlichen Urteil der Ethik-Kommission des nationalen Verbandes FACR gilt außerdem als wahrscheinlich, dass der Erstliga-Achte der abgelaufenen Saison auch seinen Europa-League-Platz verliert und durch einen anderen Verein ersetzt wird.

Das FACR-Gremium sah die regelwidrige Beeinflussung von drei Erstliga-Begegnungen durch MFK im Jahr 2024 als erwiesen und verhängte zudem eine Geldstrafe von 480.000 Euro. Wegen der Verwicklung in die Affäre sperrten die Richter darüber hinaus fünf MFK-Profis und schlossen Karvinas Bürgermeister Jan Wolf bis 2038 für sämtliche Tätigkeiten im Fußball aus.

Im Zuge einer Polizei-Razzia bei Karvina und weiteren Vereinen ist gegen insgesamt 32 Personen Anklage erhoben worden. Die Vorwürfe gegen die Funktionäre, Schiedsrichter, Spieler und Berater lauten außer auf Sportbetrug auch auf organisierte Kriminalität, Bestechung und Geldwäsche. Die Ermittlungsbehörden schließen weitere Anklagen nach Auswertung des beschlagnahmten Beweismaterials nicht aus.

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