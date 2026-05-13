Manuel Neuer verlängert beim FC Bayern

Manuel Neuer verlängert nach Sky Sport Informationen seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2027.

Es gibt nun eine komplette Einigung. Die Unterschrift soll nach Möglichkeit noch bis zum kommenden und letzten Heimspiel der Saison am Samstag gegen den 1. FC Köln erfolgen.

Neuer wird ein reduziertes Gehalt bekommen. Aktuell liegt der 40-Jährige bei schätzungsweise bis zu 20 Millionen Euro brutto pro Jahr.

Der Torhüter hatte zuletzt vor dem Königsklassen-Rückspiel gegen Real Madrid zu seiner persönlichen Zukunft gesagt: „Ich glaube nicht, dass es noch allzu lange dauern wird, bis ich mir ein Herz fasse und eine Entscheidung treffen werde. Und dann wird es natürlich Gespräche mit dem Verein geben.“

Jonas Urbig bleibt die Nummer zwei und soll kommende Saison noch mehr Einsätze erhalten als in der bisherigen (aktuell 21). Sven Ulreich soll ebenfalls gehalten und Youngster Leonard Prescott dahinter aufgebaut oder verliehen werden.

Neuer spielt seit 2011 bei den Bayern. Mit den Münchnern gewann der Weltmeister unter anderem 13 Mal die Meisterschaft und zweimal die Champions League.

(skysport.de// Florian Plettenberg, Kerry Hau, Torben Hoffmann, Felix Fischer & Patrick Berger)

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