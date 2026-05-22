ManUnited bereitet Doppel-Transfer vor

Laut Sky Sport Italia bereitet Manchester United einen doppelten Mittelfeld-Transfer vor: Sandro Tonali von Newcastle United und Ederson von Atalanta.

United soll optimistisch sein, beide Spieler im Sommer verpflichten zu können, nachdem der Verein in den letzten Monaten mit mehreren Mittelfeldspielern in Verbindung gebracht wurde.

Ein Abschied des 26-jährigen Tonali aus dem St. James‘ Park für etwas mehr als 80 Millionen Euro war immer wieder ein Thema. Atalanta derweil ist bereit, Ederson für rund 50 Millionen Euro ziehen zu lassen. Konkurrenz beim 26-jährigen Brasilianer könnte United von Atletico Madrid bekommen.

(Red.)

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