ManUnited-Joker Elanga erfüllt sich in der CL einen Traum

Anthony Elanga von Manchester United hat sich am Mittwoch einen Traum erfüllt, als er im Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Champions-League gegen Atletico Madrid den wichtigen Ausgleichstreffer (80.) zum 1:1-Endstand erzielte. Im Parallelspiel feierte Benfica Lissabons Ukrainer Roman Jaremtschuk sein Tor (72.) zum 2:2-Endresultat gegen Ajax Amsterdam mit einer besonderen Botschaft an sein Heimatland.

ManUniteds 19-jähriger Schwede Elanga glich fünf Minuten nach seiner Einwechslung mit der ersten Ballberührung gegen Atletico aus. Ein schmeichelhaftes Unentschieden für den Premier-League-Club, nachdem die „Colchoneros“ das Spiel dominiert hatten und früh durch einen Traum-Kopfball von Joao Felix (7.) in Führung gingen.

„Ich habe von solchen Momenten geträumt, von einem Tor in der Champions League gegen eine Spitzenmannschaft wie Atletico Madrid“, sagte Elanga. „Wann immer ich eine Chance für den Verein bekomme, möchte ich mich für den Gefallen des Trainers revanchieren.“ Der Treffer von Elanga war der erste Torschuss, den United in der Partie abgab.

„(Ralf Rangnick) hat mir gesagt, ich solle den Verteidigern Angst machen und wenn ich eine Chance bekomme, soll ich sie nutzen“, so Elanga. Mit 19 Jahren und 302 Tagen avancierte er vereinsintern zum jüngsten Torschützen in der K.o.-Runde der „Königsklasse“.

VIDEO: Das 1:1 durch Anthony Elanga

Rangnick freute sich über den Auftritt von Elanga. „Es ist eine Freude und macht Spaß, ihm zuzusehen. Ich wünschte, ein paar andere Spieler würden sich ein Beispiel an ihm nehmen und ein Vorbild sein“, sagte der Deutsche.

Elangas Tor stach mitten ins Atletico-Herz. „Es tut weh“, äußerte Verteidiger Jose Maria Gimenez auf einer Pressekonferenz. „Wir waren besser, sehr aggressiv in der ersten Hälfte, haben brillant gespielt und hätten mehr Tore schießen können. Es ist sehr enttäuschend, nicht mit einem Sieg aus einem solchen Spiel hervorzugehen.“ Für seinen Coach Diego Simeone war die Leistung seiner Mannschaft wichtiger als das Ergebnis: „Wir müssen viele Dinge aus dem heutigen Spiel wiederholen. Es gibt viele positive Dinge. Es mag so aussehen, als hätten sie den Vorteil, aber es hat sich nichts geändert. Im Old Trafford wird alles wieder bei Null anfangen.“

VIDEO: Ralf Rangnick im Interview

In der portugiesischen Hauptstadt Lissabon wurde das zweite Champions-League-Duell des Abends ausgetragen. Dusan Tadic (18.) schoss die Gäste in Front, wenige Minuten später traf dessen Teamkollege Sebastian Haller erst ins falsche (26.), dann ins richtige Tor (29.). Nachdem der ukrainische Nationalspieler Jaremtschuk gegen Ajax zum 2:2 ausgeglichen hatte, zog er sein Trikot aus und offenbarte darunter ein schwarzes Shirt mit dem Wappen der Ukraine, die zu diesem Zeitpunkt von Russland akut bedroht und mittlerweile angegriffen wurde.

Die Amsterdamer hatten nach dem Remis gemischte Gefühle, da sie einige Chancen nicht nutzten und Benfica, wo Valentino Lazaro im Finish eingewechselt wurde, ins Spiel zurückkommen ließen. „Wir lagen zweimal in Führung, aber wir haben sehr leichtfertig Gegentore zugelassen. Wir waren heute nicht sehr gut am Ball. Wir können auf einem höheren Niveau spielen, dann hat man automatisch mehr Kontrolle“, sagte Ajax-Trainer Erik ten Hag. „Trotzdem haben wir neben den Toren auch viele gute Chancen herausgespielt, das muss man positiv sehen. Wir hatten wirklich gute Möglichkeiten, das Spiel zu entscheiden.“

(APA)

Bild: Imago