Der 20-jährige Alvaro Fernandez wird für den Rest der Saison leihweise in Portugal für Benfica auflaufen. Das gaben die Red Devils am Mittwoch offiziell bekannt. In der Hinrunde war der Spanier von United bereits an den FC Granada verliehen, nun folgt also eine weitere Leihstation.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago