ManUnited schreibt erstmals an

Manchester United hat den ersten Sieg in der neuen Premier-League-Spielzeit erneut verpasst.

Im Gastspiel beim FC Fulham kamen die Red Devils am Sonntagnachmittag nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Zum Auftakt hatte United gegen den FC Arsenal (0:1) verloren.

Bernd Leno parierte gegen Matheus Cunha die erste Tormöglichkeit einer chancenreichen Anfangsphase (14.). Bruno Fernandes schoss anschließend einen Foulelfmeter (38.) für ManUnited über die Latte. Erst ein Eigentor von Rodrigo Muniz brachte die Gäste aus Manchester in Führung (58.), Emile Smith Rowe vollendete zwei Minuten nach seiner Einwechslung eine Flanke zum Ausgleich (73.).

Auch das von Fabian Hürzeler trainierte Brighton & Hove Albion muss weiter auf den ersten Dreier warten. Die Seagulls zogen im ersten Heimspiel des FC Everton im neuen Hill Dickinson Stadium mit 0:2 (0:1) den Kürzeren. Iliman Ndiaye (23.) und James Garner (52.) trafen für die Toffees. Gäste-Stürmer Danny Welbeck vergab zudem einen Handelfmeter (77.).

(SID)

Bild: Imago