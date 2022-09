via

Manchester United befindet sich weiter im Höhenflug. Die „Red Devils“ schlugen den FC Arsenal im Topspiel des 6. Spieltags mit 3:1.

Arsenal bleibt trotz der Niederlage Tabellenführer in der Premier League. ManUnited rückt nach den vierten Sieg in Serie auf Rang fünf vor. Matchwinner im Old Trafford war Marcus Rashford mit zwei Toren.

