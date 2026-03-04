ManUnited-Star zu 15-monatiger Bewährungsstrafe verurteilt

Harry Maguire ist von einem griechischen Gericht zu einer 15-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Hintergrund ist ein Vorfall aus dem Jahr 2020 auf der Urlaubsinsel Mykonos, bei dem Maguire zusammen mit seinem Bruder und einem Freund in eine Auseinandersetzung verwickelt wurde. Dabei wurde er u. a. wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Staatsgewalt und versuchter Bestechung für schuldig befunden.

Ursprünglich war Maguire nach der Festnahme damals zu 21 Monaten auf Bewährung plus Geldstrafe verurteilt worden, doch dieses Urteil wurde von seinen Anwälten angefochten und aufgehoben. Jetzt fällte das Gericht bei der Neuverhandlung das neue Urteil – mit geringerer Strafe.

Der Engländer bestreitet weiterhin jegliches Fehlverhalten und will gegen das Urteil Berufung einlegen.

