ManUnited verliert mit Ronaldo in der Startelf

Cristiano Ronaldo hatte keine große Lust auf die Europa League – und wurde zum Auftakt dann auch nicht glücklich. Der Portugiese verlor mit Manchester United in Gruppe E 0:1 (0:0) gegen Real Sociedad San Sebastian aus Spanien, mehr als ein Abseitstor sprang für Ronaldo dabei nicht heraus. Es war ein seltener Startelfeinsatz für den bis zuletzt wechselwilligen Superstar bei United.

Ronaldo hatte bis zum Ende der Wechselfrist Anfang des Monats einen Abschied aus Manchester forciert, wurde mit zahlreichen Klubs mehr oder weniger lose in Verbindung gebracht. Dem Vernehmen nach wollte der seit Jahren an die Champions League gewöhnte Nationalspieler nicht in der Europa League auflaufen, zudem soll es Unstimmigkeiten mit dem neuen Coach Erik ten Hag gegeben haben.

In bislang sechs Einsätzen in der englischen Premier League stand Ronaldo nur einmal von Anfang an auf dem Platz, am Donnerstag gehörte er aber nun auch zur ersten Elf. In der ersten Hälfte traf er per Kopf, stand dabei aber im Abseits. Nach der Pause entschied dann Brais Mendez (59.) das Spiel per Handelfmeter.

(SID)

Bild: Imago