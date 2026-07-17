Manzambi-Transfer offiziell

Jetzt ist es offiziell: Johan Manzambi wechselt vom SC Freiburg in die Premier League zu Aston Villa.

Der Europa-League-Sieger aus Birmingham beschert dem deutschen Klub inklusive möglicher Boni die Rekordablöse in Höhe von 70 Millionen Euro.

Aston Villa schnappt Newcastle Manzambi weg

Zuvor hatte Newcastle United bereits eine grundsätzliche Einigung mit Freiburg über ein Paket in Höhe von 60 Millionen Euro erzielt. Der Deal kam jedoch nicht zum Abschluss, da Manzambi den Magpies nie seine finale Zusage gegeben hatte.

Der 20-jährige Manzambi brachte es bei der WM-Endrunde auf drei Tore und zwei Vorlagen. Im Achtelfinale gegen Kolumbien (4:3 im Elfmeterschießen) und beim Aus im Viertelfinale gegen Titelverteidiger Argentinien (1:3 nach Verlängerung) fehlte der Jungstar der Schweiz wegen einer Knieprellung.

It’s official 🤩 Aston Villa is delighted to announce the signing of Johan Manzambi 🇨🇭 pic.twitter.com/5s2U39k0oQ — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 17, 2026

Leistungsexplosion bei Schweiz-Talent

Erst vor rund einem Jahr hatten die Freiburger den Vertrag Manzambis, der im Januar 2023 von Servette Genf gekommen war, langfristig verlängert. Seitdem erlebte Manzambi eine Leistungsexplosion und führte den SC unter anderem bis ins Finale der Europa League, wo am Ende jedoch ein deutliches 0:3 gegen seinen neuen Arbeitgeber heraussprang.

Vor Manzambi waren Kevin Schade (Brentford) und Merlin Röhl (Everton) die teuersten Freiburger Transfers. Beide spülten jeweils 25 Millionen Euro in die SC-Kasse.