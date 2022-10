„Maradona wäre stolz“: Zwölf Pflichtspielsiege in Folge für Napoli

Mit dem nächsten Erfolg in der Champions League hat der SSC Napoli seine Serie auf zwölf Pflichtspielsiege ausgebaut. Damit brach der Fußball-Club die Vereinsbestmarke aus den Achtzigerjahren und den Zeiten von Diego Maradona. Die Clublegende wäre stolz, betonte Napoli-Coach Luciano Spalletti am Mittwoch nach dem ungefährdeten 3:0 gegen die Glasgow Rangers.

Spalletti erzählte, dass seine Spieler regelmäßig Gesänge auf den argentinischen Weltstar anstimmen würden. Außerdem stehe zur Motivation eine Statue Maradonas, der am 25. November 2020 gestorben ist, in der SSC-Kabine. „Maradona ist der Mannschaft immer nahe.“

Im Jahr 1986 hatte Napoli mit Maradona – saisonübergreifend – elf Pflichtpartien en suite gewonnen. Aktuell ist Napoli seit Anfang September zwölf Spiele in Serie in der italienischen Meisterschaft und der Champions League ohne Verlustpunkt.. Darunter war gleich zum Start in die Königsklasse ein 4:1 über Liverpool.

In der letzten Runde der Gruppenphase der Königsklasse kommt es nächste Woche zum Rückspiel in England. Dann könnten sich die Italiener sogar eine Niederlage mit 0:3 leisten, um dennoch den Sieg in der Gruppe A zu sichern. „Das wird ein Spektakel an der Anfield Road“, prognostizierte Spalletti. „Wir haben es uns verdient, dort um den Gruppensieg zu spielen.“

(APA) / Bild: Imago