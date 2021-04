Marc Janko über Patson Dakas Rekord-Hattrick: „Er hat losgelegt wie die Feuerwehr“

Jesse Marsch über Patson Daka: „Gute Spieler machen guten Trainer“

Patson Daka nach Rekord-Hattrick: „Ohne meine Mitspieler hätte ich das nicht geschafft, bei ihnen möchte ich mich auch bedanken“

Christian Ilzer: „Vom Gefühl her waren wir noch auf der Autobahn und nicht im Stadion“

Jesse Marsch über das kommende Spiel gegen Rapid: „Wenn wir nicht unser bestes Spiel liefern, bekommen wir Ärger“

FC Red Bull Salzburg gewinnt 3:1 gegen SK Puntigamer Sturm Graz. Die Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

FC Red Bull Salzburg – SK Puntigamer Sturm Graz 3:1 (3:1)

Schiedsrichter: Julian Weinberger

Jesse Marsch (Trainer FC Red Bull Salzburg):

…über das Spiel: „Unser Matchplan ist immer, dass wir ganz bereit sind in jeder Situation. Gegen intensive Gegner muss man verstehen, was der Plan ist und dann mit Freiheit spielen. Gute Spieler machen guten Trainer, immer. Patson ist so. Er versteht ganz klar unsere taktischen Pläne jeden Tag und er arbeitet immer mit der Mannschaft.“

…über einen möglichen Abgang von Patson Daka: „Es muss nicht sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht groß, dass eine neue große Mannschaft Interesse an ihm hat. Wenn ein Topverein anruft, sage ich, Patson ist eine gute Wahl.“

…über das kommende Spiel gegen Rapid: „Rapid hat eine tolle Mannschaft mit einer tollen Mentalität. Wenn wir nicht unser bestes Spiel liefern, bekommen wir Ärger.“

Patson Daka (FC Red Bull Salzburg):

…über das Spiel und seinen Hattrick: „Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich bin einfach glücklich. Ich hatte tolle Möglichkeiten und war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ohne meine Mitspieler hätte ich das nicht geschafft, bei ihnen möchte ich mich auch bedanken. Ich hatte die Möglichkeit, per Elfmeter ein viertes Tor zu erzielen, aber der Torhüter hat das wirklich stark gemacht.“

…über einen möglichen Wechsel: „Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich bin froh, wie wir uns als Mannschaft entwickeln und werde weiterhin versuchen, mein Bestes zu geben.“

Cican Stankovic (FC Red Bull Salzburg):

…über das Spiel: „Das Spiel war heute unglaublich, sehr intensiv. Das 3:0 war sehr wichtig für uns, aber Sturm ist eine Mannschaft, die sehr gefährlich ist und nicht aufgibt und deswegen war es bis zum Schluss ein offenes Spiel.“

…über Patson Daka: „Unglaublich, die ersten Minuten waren Wahnsinn. Sein Hattrick ist in die Geschichte eingegangen. Gratulation an ihn, aber es ist wichtig, dass wir als Mannschaft gewonnen haben.“

…über seine Leistung in Hinblick auf die Ausbootung beim Nationalteam: „Es ist nicht so, dass ich kein Selbstvertrauen habe. Ich weiß immer noch, was ich kann. Wenn man hier spielt, muss man Qualität haben. Alles anderes ist ein anderes Kapitel und das entscheiden andere Leute.“

…über das kommende Spiel gegen Rapid Wien: „In Hütteldorf ist es immer noch speziell, leider ohne Fans. Durch die Punktehalbierung ist alles enger zusammengerückt und wir haben nächste Woche nochmal die Möglichkeit, unseren Punktevorsprung auszubauen.“

Albert Vallci (FC Red Bull Salzburg):

…über seinen Genesungsprozess: „Körperlicher Schmerz war komischerweise nie da. Es war eher ein taubes Gefühl, also kaum schmerzhaft. Der mentale Schmerz ist nach den ersten 24 Stunden dann hingelegt. Das ist leider ein Teil unseres Berufes. Je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr Zeit verliere ich für das Wichtigste und das ist, so schnell wie möglich wieder gesund zu werden. Es wird mit einem Zeitraum von sechs bis acht Monaten gerechnet. Ich bekomme nach dem Liegegips einen Air-Walker und darf dann schon erste Krafteinheiten machen. Da muss man Schritt für Schritt schauen. Ich bekomme alle Möglichkeiten, mich auf mein Comeback zu konzentrieren. Dafür bin ich dankbar, also ich denke, dass der Fokus von der Verletzung immer weiter nach hinten rückt und das Comeback immer näher kommt.“

Christian Ilzer (Trainer SK Puntigamer Sturm Graz):

…über das Spiel: „Vom Gefühl her waren wir noch auf der Autobahn und nicht im Stadion. Wir waren nicht bereit für das Spiel. Wir waren zu wenig entschlossen, sehr ärgerliche Tore. Es waren zu viele Fehler dabei. So kann man nichts holen. Natürlich, große Qualität von Daka, dass er jeden reinmacht in der Anfangsphase. Aber wir waren viel zu wenig präsent in der Anfangsphase. Mit der Geschwindigkeit, die in der Salzburger Mannschaft steckt, ist das dann eine ‚Mission Impossible‘. Unterm Strich ist es ein sehr verdienter Sieg von Salzburg. So wie wir ab dem 0:3 gespielt haben, war es sehr okay. Ich habe nach vorne hin ein Spiel gesehen, das mich zuversichtlich stimmt.“

David Nemeth (SK Puntigamer Sturm Graz):

…über die Niederlage: „Sehr bitter, vor allem nach dem Spiel. Wir haben uns viel vorgenommen und haben in den ersten Minuten gleich die Tore kassiert. Sowas darf so nicht passieren. Wir haben auch noch ein Tor gemacht und sind wieder gut ins Spiel gekommen und haben gute Chancen vorgefunden. Wenn wir die genutzt hätten, hätten wir vielleicht die Partie noch gedreht. Es liegt auch immer an der Verteidigung. Ich war ich auch in manchen Situationen nicht schnell genug und da muss ich mich auch an der Nase nehmen. Wir haben nach den drei Toren wieder ins Spiel gefunden und werden das gut analysieren.“

Marc Janko (Sky Experte):

…über Patson Dakas historischen Hattrick: „Er hat losgelegt wie die Feuerwehr. Grandios, seine Performance ist outstanding.“

…auf die Frage, ob Daka „zu gut“ für die Liga sei: „Es scheint so. Er hat erst ein Elfmetertor geschossen und schon 23 Tore erzielt. Er hat zudem am Anfang nicht immer gespielt, sondern sich mit Koita abgewechselt. Die Tore pro Spielminute sind herausragend.“

…über die Leistung von Sturm Graz: „Was mir in der zweiten Halbzeit von Sturm gut gefallen hat: Die hohe technische Qualität. Von dem her hat sich Sturm extrem verbessert, auch vom Spielerischen her. Unterm Strich war über 70 Minuten die Leistung der Grazer recht in Ordnung.“

Alfred Tatar (Sky Experte):

…über die Leistung von SK Sturm Graz: „Sie haben die ersten drei Tore nach 12 Minuten bekommen. Wenn du mit so einer Hypothek startest, wird es schwierig, speziell gegen Salzburg. Sie haben nichtsdestotrotz in der zweiten Halbzeit einen sehr guten Fußball gespielt. Hätte Sturm das 2:3 gemacht, wäre es vermutlich noch einmal eng geworden.“

…über Patson Dakas historischen Hattrick: „Er ist ein Stürmer, der auf viele verschiedene Arten Tore machen kann. Eine ist, in der Tiefe mit seiner Schnelligkeit Räume ausnützen und einen konkreten Abschluss liefern. Der zweite Aspekt ist, nicht nur mit Schnelligkeit in die Tiefe, sondern auch mit dem Kopf. Er ist aber nicht nur ein Spieler, der aus dem Spiel Chancen verwertet, sondern auch, wenn es gar keinen Anschein hat, dass er mitmischen könnte, ist er plötzlich dabei. Also der Torriecher ist vorhanden. Diese drei Tore zeichnen vollkommen aus, was er als Stürmer darstellt.“