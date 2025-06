Marc Márquez auf Titelkurs: der MotoGP Grand Prix von Aragonien live bei Sky

Von Freitag bis Sonntag überträgt Sky Sport insgesamt über 19 Stunden aus dem Motorland Aragón alle Rennen, Qualifyings und Trainings der MotoGP, Moto2 ™ und Moto3 ™ live

Moderatorin Sandra Baumgartner führt durch die Übertragungen, Lukas Gajewski und Sky Experte Florian Alt kommentieren

Wien, 5. Juni 2025 – Marc Márquez rast seinem siebten WM-Titel in der MotoGP und seinem neunten WM-Titel insgesamt entgegen. An den vergangenen beiden Rennwochenenden in Silverstone und Le Mans konnte den Spanier den Vorsprung auf die Verfolger Alex Márquez und Francesco Bagnaia deutlich ausbauen. 24 Punkte beträgt aktuell der Vorsprung auf seinen jüngeren Bruder, deutliche 72 Zähler liegt er vor seinem Teamkollegen Bagnaia, der bei nur einer der vergangenen vier Gelegenheiten Punkte einfahren konnte. An diesem Wochenende muss der Italiener zurückschlagen, wenn er seine Chancen im Titelrennen wahren will.

Sky Sport berichtet von Freitag bis Sonntag insgesamt über 19 Stunden live vom Grand-Prix-Wochenende der Saison in Aragonien. Auf Sky Sport Mix werden alle Trainings, alle Qualifyings, der Tissot Sprint und die Grand-Prix-Rennen komplett live übertragen. Lukas Gajewski und Sky Experte Florian Alt werden das Geschehen am Samstag und Sonntag kommentieren. Moderatorin Sandra Baumgartner führt die Zuschauer:innen durch das achte MotoGP-Wochenende des Jahres.

Am Rennsonntag können Fans bereits vor Beginn der Übertragung von Sky Sport live an der Strecke dabei sein. Ab 9:35 Uhr läuft dann „Warm Up – GP Aragonien“ mit dem englischen Originalkommentar live auf Sky Sport Mix.

MotoGP 2025 bei Sky Sport

Mit allen Trainings und Qualifyings sowie allen Tissot Sprints und Grand-Prix-Rennen der MotoGP, Moto2, Moto3 sowie allen Qualifyings und Rennen der FIM MotoE World Championship berichtet Sky Sport 2025 über 400 Stunden live aus den aufregendsten Motorrad-Rennserien der Welt. Insgesamt wird Sky Sport 2025 alle 22 Grand-Prix-Wochenenenden live übertragen.

Als Kommentatoren werden Eddie Mielke und Lukas Gajewski für Sky Sport im Einsatz sein. An ihrer Seite wird immer einer der Sky Experten Lukas Tulovic, Florian Alt und Marvin Fritz als Co-Kommentator zu hören sein. Ihr Arbeitsplatz wird wieder der Kommandostand im neuen MotoGP-Studio von Sky Sport in Unterföhring sein. Durch die Sendungen führen Lisa Hofmann und Sandra Baumgartner. Außerdem wird Sky Sport von ausgewählten Rennen wieder live von vor Ort berichten.

Der Grand Prix von Aragonien live bei Sky Sport:

Freitag:

8:25 Uhr: Pressekonferenz Fahrer auf Sky Sport Mix

8:55 Uhr: Moto3: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix

9:40 Uhr: Moto2: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix

10:35 Uhr: MotoGP: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix

13:10 Uhr: Moto3: Training auf Sky Sport Mix

13:55 Uhr: Moto2: Training auf Sky Sport Mix

14:50 Uhr: MotoGP: Training auf Sky Sport Mix

Samstag:

8:35 Uhr: Moto3: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix

9:15 Uhr: Moto2: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix

10:00 Uhr: MotoGP: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix

10:45 Uhr: MotoGP: Qualifying auf Sky Sport Mix

12:45 Uhr: Moto3: Qualifying auf Sky Sport Mix

13:40 Uhr: Moto2: Qualifying auf Sky Sport Mix

14:30 Uhr: MotoGP: Sprint auf Sky Sport Mix

Sonntag:

9:35 Uhr: MotoGP: “Warm Up – GP Aragonien“ auf Sky Sport Mix

10:35 Uhr: Moto3: Rennen auf Sky Sport Mix

12:00 Uhr: Moto2: Rennen auf Sky Sport Mix

13:15 Uhr: MotoGP: Rennen auf Sky Sport Mix

Dienstag:

20:00 Uhr: Highlights: GP Aragonien auf Sky Sport Mix

Artikelbild: Imago